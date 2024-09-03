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CAS отобрал олимпийскую медаль у российской бегуньи

CAS аннулировал результаты российской бегуньи Томашовой

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Валерий Мельников/РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал результаты российской бегуньи Татьяны Томашовой в период с июня 2012 по январь 2015 года. В этот промежуток вошли и старты на Олимпиаде-2012 в Лондоне, где спортсменка завоевала серебро. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

3 сентября Томашова была дисквалифицирована на 10 лет за допинг. В ее пробах от 2012 года были найдены следы анаболических стероидов. Результаты спортсменки в период с 21 июня 2012 по 3 января 2015 года аннулированы с лишением всех наград и призовых. Томашова показала четвертый результат в беге на 1500 метров в Лондоне, но после дисквалификаций двух спортсменок стала второй.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

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