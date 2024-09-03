Смолов захватил лидерство в раздевалке «Краснодара»

22-летний вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что 34-летний нападающий Федор Смолов и 35-летний полузащитник Юрий Газинский стали лидерами в раздевалке команды. Слова голкипера приводит Legalbet.

«В летнее трансферное окно к нам присоединились возрастные и авторитетные ребята. Думаю, что Смолов и Газинский добавят команде опыта, которого, возможно, не хватило в прошлом сезоне для чемпионства («Краснодар» долго шел на первом месте, но в итоге уступил один балл петербургскому «Зениту», который стал чемпионом России. — «Газета.Ru»).

Федя и Юра уже взяли на себя роль дядек в коллективе», — сказал Агкацев.

Смолов выступал с 2022 по 2024 год за московское «Динамо», но этим летом на правах свободного агента перешел в «Краснодар». Ранее нападающий уже защищал цвета черно-зеленых с 2015 по 2018 год.

В текущем сезоне Смолов принял участие в семи матчах в составе «быков» и записал на свой счет один забитый мяч и два голевых паса.

Газинский тоже ранее выступал за «Краснодар» — с 2013 по 2022 год, а летом 2024-го вернулся в команду в качестве свободного агента. В сезоне-2024/25 полузащитник сыграл два матча и отдал один голевой пас.

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