Известный воспитанник «Спартака» заявил, что хочет добиться успеха в «Локомотиве»

Вратарь московского «Локомотива», который провел шесть лет в молодежных командах столичного «Спартака», а также выступал за главную команду красно-белых, Антон Митрюшкин заявил, что мечтает выиграть титулы в составе «железнодорожников». Слова голкипера приводит Legalbet.

«Да, я воспитанник «Спартака», я этого не отрицаю, но сейчас я здесь, в «Локомотиве», и хочу добиваться только самых высоких целей с «железнодорожниками», — сказал Митрюшкин.

Помимо «Спартака», Митрюшкин играл на высоком уровне за границей — выступал за швейцарский «Сьон», немецкую «Фортуну» из Дюссельдорфа и «Динамо» из Дрездена.

Затем вратарь вернулся в Россию, где два года играл за подмосковные «Химки». В 2024 году 28-летний Митрюшкин на правах свободного агента перешел в «Локомотив».

В текущем сезоне голкипер принял участие в двух матчах Кубка России — против «Химок» (4:0) и «Оренбурга» (3:2).

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