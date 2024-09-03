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Одноклубник Бензема выразил желание играть за «Локомотив»

Футболист Митай хочет вернуться в «Локомотив» из саудовского «Аль-Иттихада»

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Александр Вильф/РИА Новости

Участник чемпионата Европы — 2024 в составе сборной Албании, 21-летний защитник Марио Митай, который на правах аренды выступает за клуб «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, желает вернуться в московский «Локомотив». Об этом заявил отец футболиста Лин Митай, чьи слова приводит портал ODDS.ru.

«Я думаю, что Марио не получил достаточно игровой практики в «Локомотиве», хотя я отец и могу ошибаться. Но понятно, что в команде все люди относились к нему очень хорошо и у него остались самые лучшие впечатления. Если арабы его не купят, он вернется в «Локомотив», — сказал Митай-старший.

Отец футболиста отметил, что даже в случае полноценного перехода в «Аль-Иттихад» Митай не против в будущем снова совершить трансфер в «Локомотив».

Защитник перешел в стан «железнодорожников» из греческого АЕКа в августе 2022 года и успел принять участие в 49 встречах, в которых отдал два голевых паса.

В сентябре 2024 года Митай отправился в годичную аренду в «Аль-Иттихад», где стал одноклубником Карима Бензема и Н'Голо Канте.

Ранее Мбаппе рассказал, кто будет исполнять пенальти в «Реале».

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