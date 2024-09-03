Мбаппе рассказал, кто будет исполнять пенальти в «Реале»

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, кто будет исполнять пенальти в команде. Слова футболиста приводит Marca.

«Винисиус — первый номер, я — второй. Тренер дает нам свободу — мы должны уметь оценивать игру каждого из нас в определенный момент и принимать решение вместе с Винисиусом», — заявил Мбаппе.

В матче третьего тура против «Вальядолида» Винисиус не позволил Мбаппе исполнить 11-метровый удар. Через неделю, во встрече против «Бетиса» уже француз исполнил пенальти. Он отметился дублем в этом матче, эти голы стали первыми в Ла Лиге.

Напомним, в последнем матче с «Бетисом» Винисиус Жуниор отдал право исполнить пенальти Мбаппе.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав мадридского клуба в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

В составе «Реала» Мбаппе уже стал победителем Суперкубка УЕФА. «Реал» обыграл в Суперкубке итальянскую «Аталанту» со счетом 2:0. Мбаппе, который дебютировал за клуб, забил второй мяч своей команды. Он отличился на 68-й минуте поединка, ему ассистировал Джуд Беллингем.

Ранее Мбаппе поделился эмоциями от первого дубля за «Реал».