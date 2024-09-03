Тарасова предложила наказать украинского атлета, оскорбившего российского паралимпийца

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова украинского легкоатлета Александра Литвиненко, который назвал своего российского соперника Евгения Торсунова недоразумением, передает ТАСС.

«Если по-другому не понимают, может быть, и наказывать. Мы не можем наказать. Может наказать Международный паралимпийский комитет может. Разве комитет не замечает, что нас оскорбляют?» — сказала Тарасова.

Торсунов завоевал золото на Паралимпиаде в прыжках в длину в классификации T36. Литвиненко занял третье место.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее Российский паралимпиец выиграл золото в забеге на 1500м.