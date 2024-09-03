Стало известно состоится ли бой Федора Емельяненко против белоруса Андрея Орловского

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко не будет проводить поединок против белоруса Андрея Орловского. Об этом ТАСС заявили в команде спортсмена.

«Переговоров по данному бою не было. Все, что публикуется, является неправдой. Это ложь», — заявили в команде Емельяненко.

19 августа 2023 года Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России. Он возглавлял организацию с 2022 года.

5 февраля Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.

В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде.

Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

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