Экс-хоккеист Сушинский: в новом сезоне КХЛ нет фаворита

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский заявил, что в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который стартует 3 сентября, нет фаворита, передает «Советский спорт».

«В предстоящем сезоне нет явного фаворита. На победу претендуют 5-7 клубов. Омск, Казань, Ярославль, Магнитогорск, СКА, ЦСКА, «Динамо», — сказал Сушинский.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

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