Экс-игрок ЦСКА о трансфере Соболева в «Зенит»: в какой-то степени людьми управляют деньги

Бывший защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о трансфере Александра Соболева в петербургский «Зенит» из московского «Спартака», заявив, что раньше такого не было, передает «РБ Спорт».

«Сейчас жизнь такая, раньше все по-другому было. В какой-то степени людьми управляют деньги», — сказал Набабкин.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее стало известно, сколько «Зенит» заплатил за Соболева «Спартаку».