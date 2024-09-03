Кирьяков: мы должны быть рады тому, что со сборной России играют

Российский тренер Сергей Кирьяков заявил, что соперники сборной России не имеют значения, передает «Чемпионат».

«Мы должны радоваться, что со сборной России играют. Соперники не имеют никакого значения. Хочется, чтобы они были уровнем повыше. Но мы не можем получить их сейчас», — сказал Кирьяков.

Сборная России проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее французский «ПСЖ» обратился к сборной России с просьбой насчет Матвея Сафонова.