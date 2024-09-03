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Путин поздравил российских атлетов с золотыми медалями Паралимпиады

Путин поздравил Калину, Шабалину и Чуркина с победой на Паралимпиаде

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Кадр из видео/Россия 24

Президент России Владимир Путин поздравил российских атлетов Алексея Чуркина, Валерию Шабалину и Андрея Калину с золотыми медалями Паралимпиады. Телеграммы от Путина опубликовал Паралимпийский комитет России (ПКР).

Путин отметил, что спортсменам помогли профессионализм, сила воли и решительный настрой.

Калина выиграл заплыв на 100 метров брассом, Чуркин выиграл золото Паралимпиады в соревнованиях по метанию клаба, Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в плавании на дистанции 200 м вольным стилем.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

Ранее российская пловчиха Дарья Лукьяненко завоевала бронзу на Паралимпиаде и установила рекорд Европы.

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