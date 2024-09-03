Валуев о президенте МОК Бахе: он может всех обмануть

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев заявил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК Томас Бах, несмотря на заявление о том, что он покинет свой пост в 2025 году, может пойти на новые выборы, передает ТАСС.

«Он сказал, что уходит и не будет больше избираться. Но, вполне вероятно, что он может всех обмануть и остаться. Он ведь никому ничего не должен. Он привык к этой власти», — сказал Валуев.

Бах является главой МОК с осени 2013 года. На этом посту он сменил Жака Рогге. Он стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК. В 1976 году Бах выиграл золото Олимпиады в командной рапире. Также Бах в 1977 году выиграл чемпионат мира в этой дисциплине.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывалась в медальном зачете.

Ранее стало известно, кто может сменить Баха на посту президента МОК.