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Олимпийский чемпион Далалоян раскрыл, почему снялся с соревнований

Гимнаст Далалоян опроверг, что снялся с Кубка России из-за недостатка мотивации

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Олимпийский чемпион Токио-2020 и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян в интервью «Газете.Ru» опроверг слова старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко о том, что он снялся с Кубка России из-за недостатка мотивации.

Родионенко предположила в беседе с ТАСС, что спортсмены потеряли стимул участвовать в Кубке России, так как он должен был стать этапом подготовки к международному турниру Игры Дружбы, запланированному на осень 2024 года. Однако Игры Дружбы были перенесены на 2025 год.

«Есть ли в этом доля правды? Как я уже много раз говорил, спорт — это моя жизнь, и мне не приходится искать дополнительную мотивацию, чтобы тренироваться. Я люблю это делать, люблю спорт, именно это мною движет», — сказал Далалоян.

Олимпийский чемпион выразил сожаление о том, что Игры Дружбы были перенесены на следующий год, а также заявил, что ему пришлось сняться с Кубка России, так как до этого он потратил много сил на участие в Играх БРИКС и в экстремальном шоу «Титаны».

Ранее российский паралимпиец рассказал об отношении украинца к нему.

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