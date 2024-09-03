Олимпийский чемпион назвал фантастикой возращение россиян на международные старты

Олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков не верит, что российских лыжников пустят на международные старты в сезоне-2024/25, передает ТАСС .

«Я бы дал 3%, это на грани фантастики. Никуда никого не допустят. Там правят скандинавы. Даже если наших спортсменов в нейтральном статусе, то они начнут бойкотировать», — сказал Легков.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах. В феврале они стали участниками Спартакиады сильнейших.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия идет по пути демократизации спорта.