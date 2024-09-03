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Матч Медведева на US Open прервали из-за пожарной тревоги

Матч Медведева и Боргеша на US Open приостановили из-за пожарной тревоги

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Матч четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open) между российским теннисистом Даниилом Медведевым и португальцем Нуну Боржешом приостановили при счете 6:0, 6:1, 1:2 из-за пожарной тревоги. Об этом сообщает Матч ТВ.

Другие матчи также были приостановлены.

До этого российский теннисист вышел в 1/4 финала US Open, обыграв в матче четвертого круга португальца Нуну Боржеша.

Медведев посеян на Открытом чемпионате США по теннису под пятым номером. По жеребьевке он попал в верхнюю четверть, где хедлайнером является первый номер рейтинга Янник Синнер. С ним россиянин может встретиться в четвертьфинале.

Российский теннисист выиграл Открытый чемпионат США в 2021 году, а в 2023 году он дошел до финала US Open, где уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который в этом сезоне уже завершил выступление на турнире. Тот матч завершился в трех сетах. Поединок закончился со счетом 3:6, 6:7, 3:6.

Ранее Медведева похвалили за матч с итальянцем Коболли на US Open.

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