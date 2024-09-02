Роналду о критике в свой адрес: это здорово

Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что хорошо относится к критике, передает A Bola.

«Это здорово. Критика — это здорово, потому что если ее нет, то нет и прогресса, и это нормально. Так было всегда, изменится ли это сейчас? Этого не произойдет», — сказал Роналду.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее Роналду получил вызов в сборную Португалии.