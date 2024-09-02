Экс-футболист считает, что Россия может разгромить Вьетнам

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что национальная команда обыграет Вьетнам в товарищеском матче, передает Sport24.

«Думаю, Россия обыграет Вьетнам со счетом 2:0 или 3:0. Но даже с Вьетнамом нужно биться и выкладываться. Поэтому шесть мячей будет трудно забить», — сказал Булыкин.

Сборная России проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Валерий Карпин высказался об идее матча сборной России против легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ).