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Экс-тренер сборной России: мы ничего не знаем об уровне Таиланда и Вьетнама

Тренер Бышовец: мы практически ничего не знаем о соперниках сборной России

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России с Таиландом и Вьетнамом, отметив, что сейчас сложно говорить о соперниках, передает «Советский спорт».

«Мы практически ничего не знаем о Вьетнаме и Таиланде. Матчи пройдут со сложностью для наших игроков. Прежде всего, это акклиматизация. Она должна быть быстрой», — сказал Бышовец.

Сборная России проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее французский «ПСЖ» обратился к сборной России с просьбой насчет Матвея Сафонова.

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