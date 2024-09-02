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Стало известно, кто попадет на хоккейный турнир ОИ-2026, если Россию не допустят

Франция попадет на хоккейный турнир ОИ-2026, если Россию не допустят

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Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, что Франция попадет на Олимпиаду 2026 года, если российские хоккеисты не будут допущены до соревнований, передает «Матч ТВ».

«Это будет сборная Франции», — сказал Тардиф.

Зимняя Олимпиада должна состояться в феврале 2026 года в Милане. Международная федерация хоккея (IIHF) примет решение по поводу допуска россиян на Олимпийские игры 2026 года в феврале-марте 2025 года.

На прошлой зимней Олимпиаде, которая прошла в 2022 году в китайском Пекине , россияне участвовали под нейтральным флагом. Хоккейная сборная России дошла до финала, где уступила Финляндии. Игроки из НХЛ не были отпущены на Игры из-за того, что турнир не стал прерывать регулярный чемпионат. В 2026 году игроки НХЛ примут участие в олимпийском турнире.

Ранее сборная Казахстана по хоккею не смогла отобраться на Олимпиаду‑2026.

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Хоккей. Сборная России
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