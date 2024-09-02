Директор «Самбо-70» Лайшев заявил о гордости за Валиеву

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на новость о том, что фигуристка Камила Валиева поступила на первый курс Московского государственного университета спорта и туризма (МГУСиТ), заявив о гордости за спортсменку, передает «Спорт-Экспресс».

«Хотел бы поздравить Камилу и ее родителей. Это чудесный и замечательный человек. Гордимся тем, что она наша воспитанница», — сказал Лайшев.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее Валиева рассказала, кем видит себя в будущем.