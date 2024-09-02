Тренер «Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд всех времен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг стал первым тренером команды в истории, который проиграл два из трех стартовых туров Английской премьер-лиги (АПЛ) дважды. Об этом пишет «Чемпионат.com».

1 сентября «Манчестер Юнайтед» в третьем туре АПЛ проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:3. Также на старте сезона, во втором туре, подопечные тен Хага проиграли «Брайтону». До этого два поражения в трех стартовых турах футболисты «Юнайтед» потерпели в сезоне-2022/2023. Тогда они уступили «Брайтону» и «Брентфорду».

До этого никто из тренеров команды не проигрывал дважды два матча из трех стартовых в АПЛ.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» делит первую строчку с «Манчестер Сити», набрав по девять очков. Третье место занимает «Брайтон», имея в активе семь баллов. «Манчестер Юнайтед» идет на 14-м месте, набрав три очка.

В четвертом туре Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» 14 сентября встретится с «Саутгемптоном». Команды выйдут на поле в 14:30 по московскому времени.

Ранее тен Хаг пообещал борьбу за трофеи после разгрома от «Ливерпуля».