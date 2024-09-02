«Мы все себе позволяем»: в клубе КХЛ рассказали о любви Овечкина к пиву

Нападающий выступающей в Континентальной хоккейной лиге череповецкой «Северстали» Алексей Кручинин признался, что не видит ничего критичного в том, что российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пьет пиво. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Ну, это мы все себе позволяем. Я не видел его десять лет назад. Возможно, он и десять лет назад был таким. Если ему его габариты не мешают двигаться на поле, то какие вообще вопросы? В Турции он с нами тренировался», — заявил он.

Новый сезон НХЛ стартует в октябре.

Всего в прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее в «Вашингтоне» поделились ожиданиями от игры Овечкина в новом сезоне.