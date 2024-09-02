«Это вызов»: экс-тренер сборной России о переходе Соболева в «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Анатолий Бышовец признался, что не уверен в способности российского нападающего Александра Соболева проявить себя в петербургском клубе. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Это вызов для него, но уровень конкуренции в «Зените» очень серьезный. Вы же видели, что аргентинец уже оформил дубль в своем дебютном матче. В общем, нападающие питерской команды точно не уступают по своему уровню Соболеву, а, скорее всего, даже и превосходят его. Так что я пока не уверен, что он там заиграет», — заявил он.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. При этом в заявку на матч седьмого тура Российской премьер-лиги с «Пари Нижним Новгородом», который прошел 31 августа, он не попал.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Артем Дзюба тремя словами отреагировал на переход Соболева в «Зенит».