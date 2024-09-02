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«Уже реально несмешно»: Кафельников назвал игру Рублева полным провалом

Экс-теннисист Кафельников: в ключевые моменты у Рублева происходит полный провал

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EDGAR SU/REUTERS

Победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников заявил, что игра российского теннисиста Андрея Рублева, который на стадии 1/8 финала Открытого чемпионата США (US Open) уступил болгарскому спортсмену Григору Димитрову, вызывает у него негативные эмоции и разочарование. Его слова приводит «Советский спорт».

«Это уже реально несмешно. То, что происходит с ним в такие решающие моменты... У меня нет понимания. Здесь целый букет причин. Хорошо выступал в предыдущих кругах? А толку?! В самые ключевые моменты происходит полный провал», — заявил Кафельников.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 40 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6.

В одном из розыгрышей первого сета Рублев попал мячом в сетку. Это разозлило россиянина, он стал бить ладонью по струнам ракетки, порезавшись до крови. При счете 1:4 Рублеву пришлось взять медицинский тайм-аут, чтобы его руку смогли обработать.

Соперником Димитрова в четвертьфинале станет Фрэнсис Тиафо или Алексей Попырин.

Лучшим достижением россиянина на Открытом чемпионате США был выход в четвертьфинал, куда он добирался четырежды, включая два предыдущих сезона. На «Мастерсе» в Монреале за несколько недель до начала мейджора в Нью-Йорке он добрался до финала, по пути выбив из борьбы первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

Ранее бывший теннисист оценил шансы Дианы Шнайдер и Людмилы Самсоновой в четвертом круге US Open.

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