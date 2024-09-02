Бывший теннисист уверен, что Калинская проиграла из-за судейской ошибки

Знаменитый отечественный теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте и финалист двух турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что ошибка арбитра против россиянки Анны Калинской в поединке третьего круга против Беатрис Хаддад Майя из Бразилии перевернула весь матч, повлияв на его исход.

«Эта судейская ошибка, на мой взгляд, перевернула вообще весь матч. 2:0 и брейк-пойнт с психологической уверенностью, либо ты проигрываешь гейм, и руки опускаются после таких решений. Позорище просто», — считает Ольховский.

В матче третьего круга Калинская вела в первом сете со счетом 2:0 у Хаддад Майя и была близка к еще одному брейку, но арбитр не увидел, что мяч после удара бразильянки сначала ударился в ее сторону корта, а потом перелетел на половину Калинской. Даже после видеопросмотра арбитр не поменял решение, Хаддад Майя выиграла очко и гейм, после чего смогла перевернуть и сет, и весь матч, одержав победу – 6:3, 6:1.

Ранее Мирра Андреева повторила достижение Шараповой и Анны Курниковой.