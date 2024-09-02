«Воспримут в штыки»: экс-игрок «Зенита» о переходе Соболева

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов признался, что относится скептически к переходу российского нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в клуб из Санкт-Петербурга. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Понятно, что болельщики воспримут в штыки, тем более после нескольких публикаций. Но в интервью он попросил дать ему шанс, любой человек имеет право на это. Дальше будет зависеть от него. Те вещи, которые ему позволялись в «Спартаке», неприемлемы», — заявил Радимов.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. При этом в заявку на матч седьмого тура Российской премьер-лиги с «Пари Нижним Новгородом», который прошел 31 августа, он не попал.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее стало известно, когда Соболев дебютирует за «Зенит».