Шарапова показала тренировку двухлетнего сына на корте

Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала, как проходят тренировки ее двухлетнего сына Теодора на корте.

Мальчик вместе с родителями пытается отбивать мячи ракеткой.

Шарапова 3 июля 2004 года выиграла Уимблдон. Тогда ей было всего 17 лет. В финале она обыграла американскую теннисистку Серену Уильямс со счетом 6:1, 6:4.

Теннисистка завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде).

Шарапова впервые стала матерью 1 июля 2022 года, она родила сына Теодора от Александра Гилкса, с которым состоит в отношениях шесть лет. В 2020 году бизнесмен сделал предложение Марии, но пара пока не сыграла свадьбу. Теннисистка признавалась в интервью, что была готова к материнству и давно мечтала о рождении ребенка, поэтому была рада даже разным сложностям в период беременности.

Ранее Мирра Андреева повторила достижение Шараповой и Анны Курниковой.