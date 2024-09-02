Чемпион «Больших шлемов» охарактеризовал ошибку арбитра против Калинской одним словом

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, выигравший два турнира «Большого шлема» в миксте и занимавший шестое место в парном рейтинге АТР, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации в матче третьего круга в женском одиночном разряде между россиянкой Анной Калинской и Беатрис Хаддад Майя, когда ошибка арбитра, несмотря на видеопросмотр, в пользу бразильянки перевернула матч и стоила Калинской выхода в следующий круг.

«Считаю, что это вообще позорище. Просто позор! Когда ты играешь в теннис, ты понимаешь, что такой отскок может быть только от земли. Там даже без повтора видно все. Если ты играешь, то такой отскок крученого мяча с такого удара, когда ты достаешь ободом, может быть, только если ты сыграл об землю. Даже без повтора это понятно. А с ним было видно, что мяч сначала коснулся земли от обода и потом уже перелетел на другую сторону. Для меня все однозначно», — уверен Ольховский.

В третьем гейме первого сета на подаче Хаддад Майя при счете 2:0 в пользу Калинской арбитр не увидел, что бразильянка отбила мяч сначала на свою сторону, а потому уже тот перелетел на половину Калинской. Даже после челленджа россиянки арбитр, посмотрев повтор, не изменил решения. В итоге Калинская вместо брейк-пойнта проиграла очко, затем гейм, и после этого ее игра рассыпалась, что привело к поражению – 3:6, 1:6.

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