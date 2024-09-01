Семенович о Валиевой на Первом канале: у нее все получится на высшем уровне

Бывшая фигуристка, а ныне известная поп-певица Анна Семенович прокомментировала слова директора ЦСО «Самбо-70» Рената Лайшева, которой рассказал, что фигуристка Камила Валиева поступила в МГИМО и будет работать на Первом канале, передает «ВсеПроСпорт».

«Те, кто тренируются, привыкли к дисциплине, работают и не лентяи. А Камила — легендарная спортсменка. Верю, что у нее все получится на высшем уровне», — сказала Семенович.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее стало известно, на какие оценки Валиева закончила школу.