Рублев проиграл в матче четвертого круга US Open

Российский теннисист Андрей Рублев в матче четвертого круга US Open проиграл представителю Болгарии Григору Димитрову.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 40 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6.

В одном из розыгрышей первого сета Рублев попал мячом в сетку. Это разозлило россиянина, он стал бить ладонью по струнам ракетки, порезавшись до крови.

При счете 1:4 Рублеву пришлось взять медицинский тайм-аут, чтобы его руку смогли обработать.

Соперником Димитрова в четвертьфинале станет Фрэнсис Тиафо или Алексей Попырин.

Лучшим достижением россиянина на Открытом чемпионате США был выход в четвертьфинал, куда он добирался четырежды, включая два предыдущих сезона. На «Мастерсе» в Монреале за несколько недель до начала мейджора в Нью-Йорке он добрался до финала, по пути выбив из борьбы первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

В матче третьего круга Рублев одолел Артура Риндеркнша из Франции.

Ранее экс третья ракетка мира объяснила успехи Дианы Шнайдер на US Open.