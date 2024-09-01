Экс-тренер сборной России о «Спартаке»: у этой команды есть сердце

Заслуженный тренер России Борис Игнатьев прокомментировал победу московского «Спартака» от казанского «Рубина» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив, что у красно-белых есть сердце, передает «Советский спорт».

«Спартак» играл достаточно уверенно, надежно, было видно их желание и старание. У этой команды есть сердце», — сказал Игнатьев.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в этой встрече забил аргентинец Эсекьель Барко на 74-й минуте с пенальти. Красно-белые с 62-й минуты играли в меньшинстве: красную карточку получил полузащитник Роман Зобнин. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе москвичей 14 очков после семи встреч.

Ранее тренер «Рубина» объяснил, зачем поругался с Эсекьелем Барко.