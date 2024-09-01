Тренер «МЮ» пообещал борьбу за трофеи после разгрома от «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после поражения со счетом 0:3 от «Ливерпуля» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) заявил, что его клуб продолжит борьбу за трофеи, передает Sky Sports.

«Я знаю, что впереди еще много игр. Я знаю, где мы будем в конце сезона. Много игр, много лиг, и мы будем бороться за трофеи. Все остается в силе», — сказал тен Хаг.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» делит первую строчку с «Манчестер Сити», набрав по девять очков. Третье место занимает «Брайтон», имея в активе семь баллов. «Манчестер Юнайтед» идет на 14-м месте, набрав три очка.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет дома с клубом «Ноттингем Форест», встреча состоится 14 сентября. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед» 14 сентября встретится с «Саутгемптоном». Команды выйдут на поле в 14:30 по московскому времени.

Ранее новый тренер «Ливерпуля» установил рекорд команды.