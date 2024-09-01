Медведева похвалили за матч с итальянцем Коболли на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев показал класс в матче третьего круга Открытого чемпионата США против итальянца Флавио Коболли. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявила экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова.

«Я очень довольна выступлением Дани в третьем круге. Он вышел показать хороший теннис и делал это от начала до конца. В каждом сете он оформил по брейку, проводил великолепные розыгрыши. Соперник — молодой, упертый, много бегал и поддерживал длинные розыгрыши. Но Даня стал больше выходить к сетке и там завершать розыгрыши — что и стоит делать с его рычагами. Его очень тяжело обвести, а с лёта он хорошо перекрывает сетку. Думаю, он еще подтянет этот компонент и соперникам станет еще сложнее.

Был виден настрой Дани, он был собран, сконцентрирован, боролся за каждый розыгрыш и не расплескивал эмоции. Вышел и показал класс», — сказала Петрова.

Медведев обыграл Коболли в трех сетах со счетом 6:3, 6:4, 6:3. В 1/8 финала российский теннисист сыграет с представителем Португалии Нуну Боржешем.

Ранее Петрова заявила, что Шнайдер обрела уверенность и может обыграть Пегулу.