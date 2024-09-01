Экс третья ракетка мира объяснила успехи Шнайдер на US Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер, на Открытом чемпионате США впервые в карьере вышедшая в 1/8 финала турнира Большого шлема, проводит удачный сезон и обрела уверенность. Об этом «Газете.Ru» заявила экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова.

«В этом сезоне Диана очень хорошо выступает, завоевала несколько титулов на турнирах категории 250, первый титул в категории 500. И серебряная медаль Олимпиады придает ей уверенность. Она дошла до полуфинала крупного турнира в Канаде, показывает стабильный и уверенный теннис. Диана делает то, что нужно, у нее нет волнения и мандража, она борется до конца.

Конечно, ее преимущество еще и в том, что она играет левой рукой — в туре не так много таких игроков. К тому же, она очень хорошо и плотно играет под заднюю линию, «раскладывает» очень сложные мячи и читает игру. Она уже наиграла уверенность и спокойно справляется с теми, кто стоит ниже нее в рейтинге.

По сетке на US Open ей повезло больше всех наших девушек, только в четвертом круге она выходит на сеянную американку Пегулу, с которой Диана уже играла в этом сезоне. Думаю, что и эту теннисистку может одолеть. Конечно, надо напрячься, постараться сыграть в свой лучший теннис, уверенно от начала и до конца. Пегула — теннисистка из топ-10, но в хороший день Диана может ее обыграть», — считает Петрова.

В матче третьего круга Шнайдер в двух сетах взяла верх над итальянкой Сарой Эррани – 6:2, 6:2. Ее встреча с американкой Джессикой Пегулой состоится в понедельник, 2 сентября.

Ранее во время матча US Open теннисист Рублев порезался ракеткой.