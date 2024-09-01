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Сын Плющенко пообещал Овечкину выполнить элемент ультра-си

Сын Плющенко пообещал Овечкину выполнить тройной аксель

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его сын Александр пообещал хоккеисту «Вашингтона» Александру Овечкину выполнить тройной аксель в текущем сезоне.

Тройной аксель является элементом ультра-си.

Также Александр Плющенко пообещал начать изучать четверной прыжок.

В июле хореограф Илья Авербух заявил, что поставил программу Александру.

По словам матери Александра Яны Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.

Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

Всего в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее в «Вашингтоне» поделились ожиданиями от игры Овечкина в новом сезоне.

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