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Российские дзюдоисты больше не обязаны носить нейтральное обозначение

Спортдиректор ФДР Денисов: дзюдоисты из РФ не будут носить нейтральные нашивки

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Павел Лисицын/РИА Новости

Спортивный директор Федерации дзюдо России (ФДР) Кирилл Денисов рассказал «Матч ТВ», что российские дзюдоисты больше не будут носить нашивки с обозначением нейтральных атлетов AIN.

Также Денисов отметил, что в ближайшем будущем на всех турнирах мировой серии росcияне будут выступать с нашивками Международной федерации дзюдо (IJF). Спустя некоторое время россиянам разрешат носить нашивки RUS (России).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагали россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.

Ранее отказавшийся от Олимпиады российский дзюдоист сменил спортивное гражданство.

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