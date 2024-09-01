«Ливерпуль» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

«Ливерпуль» на выезде со счетом 3:0 разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

На 35-й минуте счет открыл Луис Диас, еще до перерыва он оформил дубль, а Мохамед Салах в начале второго тайма довел счет до разгрома.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» делит первую строчку с «Манчестер Сити», набрав по девять очков. Третье место занимает «Брайтон», имея в активе семь баллов. «Манчестер Юнайтед» идет на 14-м месте, набрав три очка.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет дома с клубом «Ноттингем Форест», встреча состоится 14 сентября. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед» 14 сентября встретится с »Саутгемптоном». Команды выйдут на поле в 14:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», набрав 91 очко, на два балла от «Сити» отстал лондонский «Арсенал», «Ливерпуль» замкнул тройку сильнейших (82).

«Манчестер Юнайтед» набрал 60 баллов и занял восьмое место.

Ранее новый тренер «Ливерпуля» установил рекорд команды.