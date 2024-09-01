Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ливерпуль» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

«Ливерпуль» со счетом 3:0 разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

close
Reuters

«Ливерпуль» на выезде со счетом 3:0 разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

На 35-й минуте счет открыл Луис Диас, еще до перерыва он оформил дубль, а Мохамед Салах в начале второго тайма довел счет до разгрома.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» делит первую строчку с «Манчестер Сити», набрав по девять очков. Третье место занимает «Брайтон», имея в активе семь баллов. «Манчестер Юнайтед» идет на 14-м месте, набрав три очка.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет дома с клубом «Ноттингем Форест», встреча состоится 14 сентября. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед» 14 сентября встретится с »Саутгемптоном». Команды выйдут на поле в 14:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», набрав 91 очко, на два балла от «Сити» отстал лондонский «Арсенал», «Ливерпуль» замкнул тройку сильнейших (82).

«Манчестер Юнайтед» набрал 60 баллов и занял восьмое место.

Ранее новый тренер «Ливерпуля» установил рекорд команды.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами