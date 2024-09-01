В «Вашингтоне» поделились ожиданиями от игры Овечкина в новом сезоне

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Крис Патрик поделился ожиданиями от игры форварда Александра Овечкина в новом сезоне, выразив надежду на то, что игрок продолжит бить рекорды, передает сайт НХЛ.

«Надеюсь, он провел хорошее лето. Верю, что он продолжит забрасывать шайбы, побеждать в матчах и бить рекорды», — сказал Патрик.

Всего в прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее Овечкин высказался о своей погоне за рекордом Уэйна Гретцки.