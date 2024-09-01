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В Госдуме отреагировали на решение «Атланты» убрать флаг РФ напротив фамилии Миранчука

Журова о скандале с флагом РФ в «Атланте»: мы ничего им диктовать не можем

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atlutd.com

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на решение клуба МЛС «Атланта» не указывать флаг России напротив фамилии футболиста команды Алексея Миранчука, отметив, что в коммерческом спорте фактор страны не играет никакой роли, передает ТАСС.

«Мы в этой ситуации ничего им диктовать не можем. Клуб реагирует в зависимости от спонсоров, от того, как они к этому отнесутся», — сказала Журова.

Клуб опубликовал фото, на котором изображены игроки, которые должны были выйти в стартовом составе на матч регулярного чемпионата МЛС против «Шарлотта», и флаги стран, чье гражданство они имеют. Миранчук единственный оказался без флага.

Миранчук впервые вышел в стартовом составе и провел на поле 91 минуту, не отличившись результативными действиями. Для россиянина этот матч стал вторым в составе американской команды.

Официально о трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

Ранее сообщалось, что в «Атланте» довольны непопаданием Миранчука в состав сборной России.

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