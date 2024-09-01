В Госдуме отреагировали на решение «Атланты» убрать флаг РФ напротив фамилии Миранчука

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на решение клуба МЛС «Атланта» не указывать флаг России напротив фамилии футболиста команды Алексея Миранчука, отметив, что в коммерческом спорте фактор страны не играет никакой роли, передает ТАСС.

«Мы в этой ситуации ничего им диктовать не можем. Клуб реагирует в зависимости от спонсоров, от того, как они к этому отнесутся», — сказала Журова.

Клуб опубликовал фото, на котором изображены игроки, которые должны были выйти в стартовом составе на матч регулярного чемпионата МЛС против «Шарлотта», и флаги стран, чье гражданство они имеют. Миранчук единственный оказался без флага.

Миранчук впервые вышел в стартовом составе и провел на поле 91 минуту, не отличившись результативными действиями. Для россиянина этот матч стал вторым в составе американской команды.

Официально о трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

Ранее сообщалось, что в «Атланте» довольны непопаданием Миранчука в состав сборной России.