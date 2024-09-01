Назван фаворит в матче Рублева с Димитровым на US Open

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, двукратный финалист турниров «Большого шлема» и экс-шестая ракетка мира в парном разряде, а также победитель двух «шлемов» в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о матче россиянина Андрея Рублева с болгарином Григором Димитровым в четвертом круге Открытого чемпионата США.

«Жду интересного матча. Думаю, лучше смотрится тут Рублев, но Димитров – очень грозный соперник. Конечно будет упорная борьба, но приоритет все-таки немножко оставляю за Андреем», — считает Ольховский.

Рублев (6) и Димитиров (9) входят в данный момент в топ-10 мирового рейтинга. Соперники встречались друг с другом семь раз, и перевес в личных встреча на стороне россиянина – 4-3. При этом Рублев выиграл их единственную встречу на US Open – в 1/32 финала в 2017 году (7:5, 7:6, 6:3), но в следующем году уступил в 1/16 финала другого турнира «Большого шлема» Australian Open – 3:6, 6:4, 4:6, 4:6. Лучшим достижением Рублева в Нью-Йорке является четвертьфинал, куда он выходил на US Open четыре раза.

Ранее российская теннисистка не смогла выйти в четвертый круг US Open.