В «Атланте» довольны непопаданием Миранчука в состав сборной России

Пресс-служба клуба МЛС «Атланта» заявила, что Алексей Миранчук быстрее адаптируется в клубе из-за невызова в сборную России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом, передает ТАСС.

«Алексей останется в «Атланте» в сентябрьскую паузу на матчи сборных. Он сможет лучше привыкнуть и адаптироваться в клубе», — сказали в «Атланте».

Миранчук 1 сентября впервые вышел в стартовом составе в матче против «Шарлотта» и провел на поле 91 минуту, не отличившись результативными действиями. Для россиянина этот матч стал вторым в составе американской команды.

Официально о трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее в сборной России отреагировали на то, что «Атланта» не указала гражданство Миранчука.