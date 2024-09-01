Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин объяснил отказ канала от показа ОИ

Генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин объяснил, что отказ телеканала от показа Олимпийских игр, которые прошли в Париже летом 2024 года, связан с отсутствием зрительского интереса, передает РБК.

Тащин отметил, что без лидеров сборной России турнир не был интересен широкой аудитории.

«Оглядываясь назад, мы убедились, что это было правильное решение», — отметил Тащин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагали россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.

Ранее Отказавшийся от Олимпиады российский дзюдоист сменил спортивное гражданство.