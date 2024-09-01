«Ничего страшного»: экс-капитан «Спартака» об уходе Соболева

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов признался, что не увидел в переходе российского нападающего Александра Соболева из московского клуба в петербургский «Зенит» ничего страшного. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Есть такое. И это касается не только Соболева. Так было всегда. Команда сама поняла, что может выигрывать и без Соболева. Но это же «Спартак». Потерю одного бойца, каким бы он ни был, в этом клубе не замечают. <...> Ну ушел Соболев — ничего страшного. Это его выбор. Желаю Александру здоровья. А «Спартак» двигается дальше», — заявил Титов.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. При этом в заявку на матч седьмого тура Российской премьер-лиги с «Пари Нижним Новгородом», который прошел 31 августа, он не попал.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Станкович ответил на вопрос об уходе Соболева.