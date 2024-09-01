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Клуб РПЛ лишился тренера

Адиев сообщил, что покинул пост главного тренера «Ахмата»

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Александр Вильф/РИА Новости

Российский специалист Магомед Адиев сообщил, что покинул пост главного тренера грозненского «Ахмата». Его слова приводит «Матч ТВ».

«После матча подписали бумаги, я ушел из «Ахмата». Решение совместное. Желаю клубу успехов в дальнейшем», — заявил специалист.

Адиев возглавил грозненский клуб в апреле 2024 года и начал совмещать посты — также он тренировал национальную команду Казахстана. По итогам сезона 2023/24 «Ахмат» занял десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), тем самым была выполнена задача сохранения места в чемпионате России, поставленная руководством «Ахмата». 31 мая 2024 года Адиев объявил об уходе из сборной Казахстана по семейным причинам.

В седьмом туре РПЛ грозненский клуб сыграл вничью с тольяттинским «Акроном», встреча завершилась со счетом 0:0. По итогам завершившихся туров «Ахмат» идет в зоне вылета, на предпоследнем 15-м месте. В активе команды пять баллов — дважды команда потерпела поражение и пять раз сыграла вничью.

В следующем туре чемпионата России «Ахмат» на выезде сыграет с московским «Динамо». Игра состоится 15 сентября, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени

Ранее в «Рубине» объяснили проигрыш «Спартаку».

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