В «Рубине» заявили, что не поняли назначенного пенальти в игре со «Спартаком»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов после матча 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что не всегда понимает принимаемые решения судьями. Его слова приводит «Газета.Ru».

Специалист заявил, что не до конца понял, за что в ворота его команды был назначен пенальти на 71-й минуте игры.

«Может быть, сейчас у нас новые трактовки, я не знаю. Я понимаю, что если бы был прямой удар в руку... Но, насколько я помню, если мяч попадает после отскока и ты не можешь ничего с этим поделать... Может, трактовки поменялись снова», — заявил Рахимов.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в этой встрече забил аргентинец Эсекьель Барко на 74-й минуте с пенальти. Красно-белые с 62-й минуты играли в меньшинстве: красную карточку получил полузащитник Роман Зобнин. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе москвичей 14 очков после семи встреч.

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