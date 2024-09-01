«Ему будет больно»: экс-игрок «Зенита» о переходе Соболева

Бывший форвард «Зенита» Фатих Текке признался, что не видит ничего критичного в переходе российского нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в петербургский клуб. Его слова приводит Sport24.

«Все зависит от выступлений. Если Соболев ничего не покажет в «Зените», то ему как игроку будет больно от этого. Думаю, сейчас фанаты из Питера не будут его ненавидеть, потому что трансферы из «Спартака» в «Зенит» — частая вещь. Сегодня в футболе все возможно», — заявил он.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Станкович ответил на вопрос об уходе Соболева.