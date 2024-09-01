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В сборной России отреагировали на то, что «Атланта» не указала гражданство Миранчука

Сборная России ответила «Атланте», не указавшей гражданство россиянина Миранчука

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Atlanta United Football Club

Сборная России по футболу в социальной сети X ответила американскому клубу «Атланта Юнайтед», который не указал гражданство российского полузащитника Алексея Миранчука.

Клуб опубликовал фото, на котором изображены игроки, которые должны были выйти в стартовом составе на матч регулярного чемпионата МЛС против «Шарлотта», и флаги стран, чье гражданство они имеют. Миранчук единственный оказался без флага.

«Вы потеряли что-то важное», — написала пресс-служба сборной России, опубликовав фото флага.

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atlutd.com

Миранчук впервые вышел в стартовом составе и провел на поле 91 минуту, не отличившись результативными действиями. Для россиянина этот матч стал вторым в составе американской команды.

Официально о трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Миранчук дебютировал за «Атланту» в ночь на 25 августа по московскому времени. Россиянин вышел на замену в игре против «Лос-Анджелес Гэлакси» на 62-й минуте при счете 0:0. За недолгое время, проведенное на поле, он имел реальную возможность отличиться, но мяч после его удара из-за пределов штрафной попал в перекладину. Матч завершился поражением «Атланты» — 0:2.

Ранее агент рассказал, насколько возможно воссоединение братьев Миранчуков в «Атланте».

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