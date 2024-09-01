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Медведев рассказал о сложностях в игре после выхода в 1/8 финала US Open

Теннисист Медведев заявил о сложности матча US Open из-за важности и жары

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Edgar Su/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев раскрыл, с какими трудностями столкнулся по ходу матча третьего круга Открытого чемпионата США (US Open) против представителя Италии Флавио Коболли. Его слова приводит официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.

«Это был тяжелый матч, игра колебалась. В какой-то момент я начал играть на своей подаче гораздо лучше, чем на его. Было сложно, на улице было очень влажно, очень жарко. Чувствую, что зрителей было достаточно много для такого позднего времени. Я получал удовольствие от происходящего», — заявил Медведев.

Встреча, которая продлилась 2 часа 17 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:4, 6:3. За выход в четвертьфинал турнира российский теннисист сразится с представителем Португалии Нуну Боржешем.

Медведев посеян на Открытом чемпионате США по теннису под пятым номером. По жеребьевке он попал в верхнюю четверть, где хедлайнером является первый номер рейтинга Янник Синнер. С ним россиянин может встретиться в четвертьфинале.

Российский теннисист выиграл Открытый чемпионат США в 2021 году, а в 2023 году он дошел до финала US Open, где уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который в этом сезоне уже завершил выступление на турнире.

Ранее российская теннисистка не смогла выйти в четвертый круг US Open.

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