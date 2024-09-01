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«Никогда не знаешь, что случится вечером»: Загитова назвала вещи, которые есть в ее сумке

Олимпийская чемпионка Загитова заявила, что всегда носит с собой две помады

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Пресс-служба Кинопоиска/Ксения Угольникова

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова стала гостьей прямого эфира, проведенного в официальном VK-сообществе магазина профессиональной косметики и парфюмерии «Золотое яблоко», и рассказала, какие косметические продукты всегда есть в ее сумке. Ее слова приводит Sport24.

«Это две помады, матовые, обязательно. Красная матовая помада — допустим, для вечернего выхода. Потому что никогда не знаешь, что случится с тобой вечером и куда тебя позовут — на какие-то мероприятия, встречи и всякое такое. Вторая помада — просто повседневная», — заявила Загитова.

29 августа в Казани состоялась премьера ледового шоу Загитовой «Хранители времени».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее Татьяна Тарасова оценила ледовое шоу Загитовой.

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