В «Рубине» объяснили, почему проиграли «Спартаку» в большинстве

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов после матча 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что его команда не смогла реализовать численное преимущество из-за психологии. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Мы прессинговали по всему полю, когда играли 11х11. Это психология — когда ты знаешь, что тебя больше, то можно где-то не добежать, где-то не доработать. С этим надо работать, больше акцентировать на этом внимание. У нас плотно и компактно играла вся команда», — заявил Рахимов.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в этой встрече забил аргентинец Эсекьель Барко на 74-й минуте с пенальти. Красно-белые с 62-й минуты играли в меньшинстве: красную карточку получил полузащитник Роман Зобнин. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе москвичей 14 очков после семи встреч.

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